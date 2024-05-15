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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modelini inceledi - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modelini inceledi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 20:18 Güncelleme: 15.05.2024 - 20:18
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        Erdoğan, Togg'un yeni modelini inceledi
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        Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), İkiz Kuleler'de düzenlenen 80. Genel Kuruluna katıldı.

        TOBB İkiz Kuleler'in bahçesine, 69. TOBB Genel Kurulu anısına 2013 yılında diktiği ağacı sulayan Erdoğan, Genel Kurula hitabının ardından Togg standını ziyaret etti.

        Burada, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceleyerek yetkililerden bilgi alan Erdoğan'a, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle Togg'un yeni modelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Erdoğan
        #togg
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