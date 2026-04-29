Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Toplumun acısı, bizim acımız”

Edinilen bilgilere göre AK Parti MYK Toplantısında sanal dünyanın olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Atılabilecek adımlar değerlendirildi.

"KAPSAMLI VE KATMANLI BİR PROBLEM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul saldırılarına ilişkin çok üzgün olduğunu belirtti. Durumun yalnızca güvenlik sorunu olarak ele alınamayacağının altını çizerek, "kapsamlı ve katmanlı bir problem" nitelemesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Komisyonu'nu önemsediğini dile getirdi. Erdoğan, sanal ortamda hakikatten kopuk bir dünyanın oluştuğuna da işaret ederek olayın münferit olarak değil, geniş şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İSTANBUL'DA GENİŞ KAPSAMLI BİR ORGANİZASYON PLANLANIYOR

Toplantıda AK Parti'nin 25'inci yıldönümüne ilişkin İstanbul'da geniş kapsamlı bir etkinliğin yapılması konusundaki planlama da ele alındı.