Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters haber ajansına verdiği ropörtajda önemli konuları gündeme getirdi.

Suriye'de özellikle İdlib ile Fırat'ın doğusundaki gelişmeleri gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin güvenli bölge konusundaki tavrının oyalama siyasetine dönüştüğünü söyledi.

ABD ile ilişkiler konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeyi anlatan Erdoğan, ABD liderine kendilerinden Patriot hava savunma sistemlerini alabileceklerini söylediğini belirtti.

S-400'lerin en geç Nisan ayına kadar monte edilmiş olacağını belirten Erdoğan, "Ben tabii kendisine daha önce şu teklifi yaptım, her ne kadar biz 100'lük paket S-400 alıyorsak, sizden de belli bir miktarı Patriot olarak alabiliriz. Yalnız S-400'deki şartları sizde de görmemiz lazım. 'Ciddi mi diyorsun' dedi. Evet dedim, Patriotu alabiliriz. Amerika'ya geldiğimde etraflıca görüşebiliriz dedim. Türkiye böyle bir yapıyı da kaldırır"

Daha önce ABD ile Patriotlar için masaya oturulduğunu ancak görüşmeler tıkandığı için Türkiye'nin yönünü S-400'lere döndüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35'ler konusunda da Türkiye'nin önünün tıkanması durumunda başka alternatiflere yönelineceğini söyledi.

Patriot hava savunma sistemlerinin, 23 Eylül New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu sırasında bir araya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmeleri sırasında da gündeme gelmesi bekleniyor.