        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu örnek ülkedir

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu örnek ülkedir

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu, cemaatlerin kendi kurumlarını yaşatabildiği ve karşılıklı saygının hakim olduğu örnek ülkedir" dedi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 22:39
        'Din ve vicdan hürriyetine sahip ülkeyiz'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son yıllarda tırmanan İslam düşmanlığı hem bizim insanlarımızı hem de bir arada yaşama kültürünü açıkça tehdit ediyor." diye konuştu.

        Erdoğan, "Cami, kilise, havra demeden bombalayan, ibadethanelere dahi saygısı olmayan DEAŞ'vari karanlık yapılara müsamahamız yoktur." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam düşmanlığı nasıl bir insanlık suçuysa antisemitizm de suçtur, makul ve meşru görülemez bir kötülüktür." ifadelerini kullandı.

