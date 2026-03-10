Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu örnek ülkedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle son yıllarda tırmanan İslam düşmanlığı hem bizim insanlarımızı hem de bir arada yaşama kültürünü açıkça tehdit ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Cami, kilise, havra demeden bombalayan, ibadethanelere dahi saygısı olmayan DEAŞ'vari karanlık yapılara müsamahamız yoktur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam düşmanlığı nasıl bir insanlık suçuysa antisemitizm de suçtur, makul ve meşru görülemez bir kötülüktür." ifadelerini kullandı.