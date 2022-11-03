Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de banttan indirilen ilk Togg aracını kullandığı anların görüntüsünü paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" yazdı.

Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan’ın da bulunduğu sürüşte, Togg CEO'su Gürcan Karakaş akıllı cihaz ile ilgili bilgi verdi. Karakaş elektrikli araçların en önemli özelliğinin sessizlikleri ve elektrik motorunun gücünü direkt araca vermesi olduğunu söyledi. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracı sahneye kadar kullandığı bölüm de yer aldı.

'MUSK İLE GÖRÜŞÜRÜZ, MAVİ TİK ÜCRETİ TÜRKİYE'DE FARKLI OLABİLİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde A Haber, ATV, A Para ve A News'in"Gündem Özel" ortak canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. "Elon Musk'la hiç görüşüyor musunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, uzun zamandır görüşmediklerini söyledi ve "Bir seneyi bulmadı gerçi ama öyle bir görüşme zarureti olsa, ki bu ara Twitter'dan dolayı olabilir." dedi.

Musk'un "Twitter'daki mavi tikli hesaplardan 8 dolar alacağını" söylediğinin anımsatılması üzerine Erdoğan, "Yok, belki biz farklı olabiliriz. Onunla da bir diplomasi yürütebiliriz." ifadesini kullandı.