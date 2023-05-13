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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan medyasında konuştu! Miçotakis'ten ılımlı mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan Kathimerini'ye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hem Yunanistan hem de Türkiye'deki seçimlerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum" derken, gazeteye konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'de yaklaşan seçimlerin galibi kim olursa olsun dostluk eli uzatacağını söyledi ancak yeni hükümetin "Batı'ya yönelik yaklaşımını yeniden gözden geçirmesini" umduğunu da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan medyasında konuştu
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki son mitinginin ardından Yunan medyasından Kathimerini'ye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan ile ilişkilere yönelik "Yunanistan ile düşmanlıkları ve rekabeti bir kenara bırakabiliriz, bu her iki ülkeye de büyük zarar vermiştir ve devam etmemelidir. Hem Yunanistan hem de Türkiye'deki seçimlerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Türkiye'den Yunanistan'a selamlarımızı gönderiyoruz" diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yönelik mesajı olup olmadığı sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "Miçotakis bu izlenimleri muhafaza etmeli ve sözlerini tutmalıdır" yanıtını verdi.

MİÇOTAKİS'TEN ILIMLI MESAJ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Kathimerini'ye yaptığı açıklamada Türkiye'de yaklaşan seçimlerin galibine kim olursa olsun dostluk eli uzatacağını söyledi ancak yeni hükümetin "Batı'ya yönelik yaklaşımını yeniden gözden geçirmesini" umduğunu da vurguladı.

Kendisi de bir hafta sonra seçime gidecek olan Miçotakis, Associated Press'e ise Pazar günü Türkiye'de yapılacak seçimlerden kim galip çıkarsa çıksın onunla konuşmaya hazır olduğunu söylese de "Ama saf değilim. Ülkelerin dış politikalarının bir günden diğerine değişmediğini biliyorum" diye ekledi.

* Haberin görselleri DHA'dan servis edilmiştir.

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