Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da gerçekleştirdiği çalışma ziyaretini tamamlamasının ardından İstanbul'a geldi.

AA'nın haberine göre; özel uçak "TUR" ile Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile diğer yetkililer de yurda döndü.