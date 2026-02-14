Cumhurbaşkanı Eroğan, 16 Şubat'ta BAE'ye gidiyor

Trafik cezaları artıyor

Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle uygulanacak cezalar arttırıldı. Hız sınırını aşmanın cezası 30 bin TL'ye kadar, sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araç kullanılması durumunda 40 bin lira, 6 defa kırmızı ışık ihlalinde 80 bin TL ve drift atanlara 140 bin TL'ye kadar ceza gelecek.