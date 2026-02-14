Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Eroğan, 16 Şubat'ta BAE'ye gidiyor | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Eroğan, 16 Şubat'ta BAE'ye gidiyor

        İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16-17 Şubat tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 16:42 Güncelleme: 14.02.2026 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Eroğan, 16 Şubat'ta BAE'ye gidiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından Erdoğan’ın ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

        Duran, paylaşımında Erdoğan’ın 16-17 Şubat tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan’la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir.

        Cumhurbaşkanımız, müteakiben, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa’da temaslarda bulunacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trafik cezaları artıyor

        Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle uygulanacak cezalar arttırıldı. Hız sınırını aşmanın cezası 30 bin TL'ye kadar, sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araç kullanılması durumunda 40 bin lira, 6 defa kırmızı ışık ihlalinde 80 bin TL ve drift atanlara 140 bin TL'ye kadar ceza gelecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!