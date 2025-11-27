Habertürk
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a destek! - Basketbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a destek!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ile yaptığı maçı yerinde izledi.

        Giriş: 27.11.2025 - 22:08 Güncelleme: 27.11.2025 - 22:08
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a destek!
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan millileri makamında kabul ederek kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ay-yıldızlı ekibi 2027 Dünya Kupası yolundaki ilk müsabakada yalnız bırakmadı.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle diğer davetliler takip etti.

        DÜNYA KUPASI YOLUNDA İLK MAÇ

        A Milli Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası yolunda ilk maçında Bosna Hersek karşısına çıktı.

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı milliler, mücadeleye Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Tarık Biberovic, Yiğitcan Saybir ve Ömer Faruk Yurtseven ilk 5'iyle çıktı.

        Sakatlığı bulunan kaptan Cedi Osman'ın yanı sıra Furkan Haltalı, Muhsin Yaşar ve Yiğit Onan, 12 kişilik müsabaka kadrosunda yer almadı.

        Ay-yıldızlılarda Cedi'nin yokluğunda kaptanlık görevini Kenan Sipahi üstlendi.

        Türkiye, C Grubu'nda Bosna Hersek'in yanı sıra İsviçre ve Sırbistan ile mücadele edecek.

        LARKIN YERİNE TARIK BIBEROVIC TERCİH EDİLDİ

        A Milli Takım'da devşirme oyuncu olarak sakatlığı bulunan Shane Larkin'in yerine Bosna Hersek doğumlu Tarık Biberovic tercih edildi.

        Sol kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Bosna Hersek ve İsviçre maçları için aday kadroya çağrılmayan Larkin'in yerine Tarık Biberovic ay-yıldızlı formayı giydi.

        Fenerbahçe Beko'da oynayan 24 yaşındaki basketbolcu, EuroBasket 2025 Elemeleri'nde de 2 kez ay-yıldızlı formayla mücadele etmişti.

