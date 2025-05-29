Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Galatasaray'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray Kulübü'nü kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Galatasaray futbol takımının yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları yer aldı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.
Futbolcular Barış Alper Yılmaz, Osimhen ve Muslera'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye ettiği kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.