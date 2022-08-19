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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TİM Başkanı ve heyetini Dolmabahçe'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, 100 bini aşkın ihracatçının çatı kuruluşu olan TİM’in Başkanı Mustafa Gültepe ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TİM Başkanı ve heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM Başkanı ve heyetini kabul etti
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetini kabulünde, toplantıda yeni ekonomik modelin en önemli sacayağını oluşturan ihracattaki yeni hedefler ile bu doğrultuda atılacak adımların değerlendirildiği bildirildi.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, 100 bini aşkın ihracatçının çatı kuruluşu olan TİM’in Başkanı Mustafa Gültepe ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da katıldığı toplantıda, yeni ekonomik modelin en önemli sacayağını oluşturan ihracattaki yeni hedefler ile bu doğrultuda atılacak adımlar görüşüldü.

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