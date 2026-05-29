Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Türkler geliyor' şarkısına eşlik etti
AK Parti'de bayramlaşma töreni ve İstanbul'un fethi etkinliklerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerin'in söylediği şarkıya eşlik etti
Giriş: 29 Mayıs 2026 - 21:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul il Başkanlığı tarafından Haliç kongre merkezi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma ve İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Dünyası'nın güçlü sesi Azerin’in Türkler geliyor şarkısına böyle eşlik etti.
