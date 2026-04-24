Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Formula 1 paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 24, 2026

"Pist hazır, İstanbul hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın, Türkiye GP Tanıtım Programında müjdesini verdiği efsane Formula 1, evine geri dönüyor. İstanbulun eşsiz kültürel dokusu, 2027den itibaren 5 yıl boyunca dünyanın en prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Hayırlı olsun." Paylaşımda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video klip de yer aldı.