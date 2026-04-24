Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Formula 1 paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Formula 1e ilişkin, "İstanbulun eşsiz kültürel dokusu, 2027den itibaren 5 yıl boyunca dünyanın en prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak." ifadesini kullandı
Giriş: 24 Nisan 2026 - 19:09
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Pist hazır, İstanbul hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın, Türkiye GP Tanıtım Programında müjdesini verdiği efsane Formula 1, evine geri dönüyor. İstanbulun eşsiz kültürel dokusu, 2027den itibaren 5 yıl boyunca dünyanın en prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Hayırlı olsun." Paylaşımda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video klip de yer aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ