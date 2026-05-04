        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Erivan'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmelerinde Ani Köprüsünün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 15:55 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Erivan'da
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8’inci Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan ile görüştü.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen, Avrupa Siyasi Topluluğu 8’inci Zirvesi kapsamında bulunduğumuz Erivan’da Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan ile kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Sayın Paşinyan ile görüşmemizde, ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca ulaştırma, gümrük, enerji ve dijital altyapı ve bağlantısallığı güçlendirecek adımları da ele alma imkanımız oldu. Normalleşme sürecinde atılan karşılıklı yapıcı adımların somut ilerlemeler üretmesinden de ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

        Bugün mutabakat zaptı ile imza altına aldığımız Ani Köprüsü’nün ortak restorasyonu gibi sembolik ve somut iş birliği alanlarının da kalıcı barış ve güven ortamına katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgesel barış, diyalog ve istikrar temelinde; Güney Kafkasya’da normalleşmenin ilerletilmesi, ekonomik iş birliğinin artırılması ve halklarımız arası temasların güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

        Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Sayın Paşinyan’a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

