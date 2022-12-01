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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İsveç kanalında yayını terk etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç televizyonunda katıldığı bir programda uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili Türkiye'yi itham eden bir soruya tepki gösterdi. "Doğru olmayan şeyleri olmuş gibi kabul edip bize soru soruyorsunuz" diyen Kalın, "Bunlar PKK ve FETÖ konuşmasıdır. Önce dürüst gazetecilik yapın. Yalan haberleri gerçek gibi sunuyorsunuz" diyerek yayını terk etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İsveç kanalında yayını terk etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İsveç kanalında yayını terk etti
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsveç'in Sweden Public TV'de gazetecinin sorularını yanıtladı.

Program sunucusunun Türkiye'yi 'Türkiye suçlular için güvenli liman' sözleriyle itham eden sorusuna tepki gösteren Kalın, "Farklı bir ajandanız var. Türkiye'nin kokain kaçakçılığının ve mafya liderlerinin merkezi olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu PKK ve FETÖ konuşmasıdır. Bu dürüst gazetecilik değildir. Bu tür iddiaları sık sık duyuyoruz. Böyle şeylerle karalanmamıza izin vermeyiz. Bu dürüst gazetecilik değil. Asılsız suçlamalar gerçekmiş gibi sunuluyor ve siz soru sorup yanıtlamamı istiyorsunuz." dedi.

"Türkiye'nin bir şekilde bu insanlara (mafya) sığınak sağladığını ve burada onları koruduğunu öne sürüyorsanız hiçbir dayanağınız yok" diyen Kalın, "Eğer kastınız buysa, kesinlikle reddediyorum, aynı şey Türkiye'nin kokain kaçakçılığı veya uyuşturucu tacirlerinin merkezi olması için de geçerli. Burada bir gerçeklik yok. Nerede? Bir rapordan bahsediyorsunuz ve bunun arkasında kimin olduğunu bilmiyorum. Ama bütün bir ülkeyi korkunç bir şeyle suçladınız. Türkiye suçlular için bir sığınak değil." diye konuştu.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığıyla çok sıkı mücadele edildiğini vurgulayan Kalın, "Tutuklamalar ve el konulan uyuşturucularla ilgili istatistiklerde görülebilir. Birçoğu Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçakçılık yapmaya çalıştı, bunu durdurduk." ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden Kalın, "Farklı bir ajandanız var. Türkiye'nin kokain kaçakçılığının ve mafya liderlerinin merkezi olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu PKK ve FETÖ konuşmasıdır. Bu dürüst gazetecilik değildir. Bu tür iddiaları sık sık duyuyoruz. Böyle şeylerle karalanmamıza izin vermeyiz. Bu dürüst gazetecilik değil. Asılsız suçlamalar gerçekmiş gibi sunuluyor ve siz soru sorup yanıtlamamı istiyorsunuz. Bunlar saçma sorular. Neyse devam etmek istemiyorum. Şunu durdurabilir misin?" diyerek yayını kesmelerini istedi.

Fotoğraf: Habertürk

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