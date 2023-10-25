Cumhuriyet'e Mektuplar nedir, nasıl yazılır? Cumhuriyet'e Mektuplar kitap mı olacak?
Türkiye Cumhuriyet'i 29 Ekim'de 100. yılına giriyor. Ulus, Cumhuriyet'ine sesleniyor" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında dileyen herkes Cumhuriyet'e söylemek istediklerini paylaşabilecek. Ardından seçilecek yazılardan Cumhuriyet'e Mektuplar kitabı ortaya çıkacak. İşte, "Cumhuriyet'e Mektuplar nedir, nasıl yazılır?" sorusunun yanıtı...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyet'i 100. yılını kutluyor. Bu sene 23 Nisan'da başlatılan Cumhuriyet'e Mektuplar projesi kapsamında Cumhuriyet’e 100. Yılı’nda söylemek istediklerinizi, 1000 karakter ile sınırlı olmak üzere herkese açık bir şekilde paylaşabilirsiniz. Yılın sonunda ise seçilecek yazılardan Cumhuriyet’e Mektuplar kitabı ortaya çıkacak. Peki, Cumhuriyet'e Mektuplar nedir, nasıl yazılır? İşte, detaylar...
CUMHURİYET'E MEKTUP NASIL YAZILIR?
cumhuriyetemektuplar.com adresine girdikten sonra 'Mektup yaz' butonuna tıklayın. Sonrasında mesajınız, adınız ve soyadınız, bulunduğunuz il, mesleğiniz, telefon numaranız ve e-Posta adresiniz bilgilerini eksiksiz doldurarak 'gönder' butonuna tıkladığınızda mektubunuz kayıt olacak.
CUMHURİYET'E MEKTUP KİMLER YAZDI?
23 Nisan 2023’te açılan ‘Cumhuriyet’e Mektuplar’ sitesine şimdiye kadar;
Canan Güllü
Prof. Dr. Hikmet Özdemir
Selen Baranoğlu
Müjdat GEZEN
Ayşe Kulin
Ayşe Kulin
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu
Zülfü LİVANELİ
Canan Tan
Prof. Dr. Naci GÖRÜR gibi kamuoyunda tanınmış yazar, bilim insanı ve gazetecilerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi katkıda bulundu.