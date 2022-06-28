Usta Yeşilçam oyuncusu Cüneyt Arkın ya da gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefat haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Vefat haberinin ardından "Cüneyt Arkın'ın gerçek mesleği nedir?" sorusu gündeme geldi. İşte Cüneyt Arkın'ın gerçek mesleği hakkında merak edilenler...

CÜNEYT ARKIN MESLEĞİ NEDİR, NE DOKTORU?

Usta oyuncu Cüneyt Arkın oyunculuk kariyerine başlamadan önce 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Devlet hastanelerinde kadro açılması için beklemeye başlayan Doktor Cüneyt Arkın, bu süre içerisinde para kazanmak için çeşitli işler aradı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberinde yer alan bilgiye göre; Fahrettin Cüreklibatır, bir gün "Ben ne yapacağım, nasıl geçineceğim?" diye başının üzerindeki kara bulutlar eşliğinde sokaklarda turlarken aklına Eskişehir'deyken Halit Refiğ'in 'Gel filmde oyna' demesi geldi.

Ev adresini bulup ünlü yönetmenin karşısına dikilerek askerliğinin bittiğini, artık bir filmde rol alabileceğini söyledi. 'Selim Bakırcıoğlu' karakteriyle sinemaya adımını attı. Adının uzunluğu afişin dizaynını bozunca Fahrettin Cüreklibatır, Cüneyt Arkın oldu.

Cüneyt Arkın, askerlik görevinden sonra hiç doktorluk yapmasa da tıp eğitimiyle bir hayatı kurtardı.

Hayatını kurtardığı kişi, çoğu filmlerinin yapımcısı Türker İnanoğlu...

Yıl... 1976

'Kara Murat' serisinin 5'inci filmi olan "Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı" çekiliyordu.

Başrolde Cüneyt Arkın...

Çekimlerin yapıldığı Büyükdere civarında bir çiftlikte sete mola verildikçe film ekibi genellikle top oynardı.

Yine böyle bir molada filmin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun göğsüne şiddetli bir top geldi. O anda nefesi kesilen Türker İnanoğlu, yere yığılarak bayıldı.

Tıp diploması olan Cüneyt Arkın, koşarak Türker İnanoğlu'nun yanına gelip kalbini kontrol etti. İnanoğlu'nun kalbinin durduğunu fark eden Arkın, kalp masajı yapmaya başladı. Cüneyt Arkın, birkaç dakika boyunca yaptığı kalp masajıyla hem patronu hem de yakın dostu Türker İnanoğlu'nun kalbini yeniden çalıştırmayı başardı. İnanoğlu, daha sonra sete gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Türker İnanoğlu, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı; "İlk müdahaleyi Cüneyt yapmış. Düştüğüm yerde kalbime masaj yapmış. Duran kalbi çalıştırmış. Beni hemen ambulansla hastaneye götürüyorlar. O zaman kendime geldim. Eğer Cüneyt müdahale etmeseydi, ambulansla hastaneye yetiştirilmeseydim, 5'inci Kara Murat benim yarısına kadar çektiğim ve yapımcılığını yaptığım son film olacaktı. Yani Cüneyt müdahale etmeseymiş, ölebilirmişim."