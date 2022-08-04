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Haberler Futbol Cüneyt Çakır'ın yeni görevini TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı mı?
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! İşte Cüneyt Çakır'ın yeni görevi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cüneyt Çakır'ın yurt dışından birçok hakemlik teklifi almasına rağmen kariyerine Türkiye'de son vermek istediğini ve aktif hakemliğine nokta koyduğunu duyurdu! Büyükekşi, Çakır'a teşekkür ederken hakem eğitmeni olarak atadıklarını açıkladı

Cüneyt Çakır'ın yeni görevini TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın aktif kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

beIN Sports kanalında yayına katılan Büyükekşi, Cüneyt Çakır'ın yakın zamanda hakemlerle gerçekleştirilen kampta görevini bırakmayla alakalı Merkez Hakem Kuruluna (MHK) başvurduğunu ifade etti.

Yurt dışından birçok teklif almasına karşın Çakır'ın Türk hakemliğine hizmet etmek istediğini kendilerine ilettiğini vurgulayan TFF Başkanı, tecrübeli hakemin alt kategorilerdeki hakemlere eğitim vermek istediğini aktardı.

Çakır'ın bu isteğinin MHK ve TFF tarafından uygun görüldüğünü belirten Büyükekşi, deneyimli hakemi Türk hakemliğine yakışır şekilde uğurlamak istediklerini kaydetti.

Cüney Çakır'ın çok önemli bir değer olduğunu ifade eden TFF Başkanı, "İki defa Dünya Kupası, üç kez Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Üst üste 5 turnuvada üç kez yarı final seviyesinde maç yönetme başarısı gösterdi. Ayrıca 2015 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde görev aldı. Sayısız turnuvada Türk futbolunu temsil etti. İnşallah hocamıza jübile maçı düzenlemek istiyoruz. Türk hakemliğine yakışır şekilde onu uğurlamak istiyoruz. Bu zamana kadar yaptığı çalışmalar nedeniyle de Cüneyt Çakır hocamıza çok teşekkür ediyorum. Yeni çalışmaları için de başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi, Cüneyt Çakır'ın eğitimcilikte büyük başarılar kazanacağına inandığının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şuna inanıyorum, eğer biz futbolda marka değerimizi artırmak istiyorsak, hakemlerimizi de son derece değerli halde tutmamız, kamuoyunda onların mutlaka hakkını vermemiz gerekiyor. Mutlaka hakemlerin de insan olduklarını unutmamamız gerekiyor. Hepimiz hata yapabiliriz. Hataları kasıt olmadığı müddetçe hoş görmemiz gerekiyor. Futbol kamuoyuna da buradan seslenmek istiyorum, yeni bir sayfa açıyoruz. Özellikle hakemlerimizin arkasında durmak istiyoruz ve bu duruşu da sadece lafla yapmayacağız. Gerçekten onlara güveniyoruz. Bütün hakemlerimizi son derece saygıdeğer olarak görüyoruz. Cüneyt Çakır hocamız için bu yaptığımızın diğer hakemler için de örnek olmasını istiyoruz. Böyle güzel uğurlamalarla hakemlerimizi emekli etmek istiyoruz."

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