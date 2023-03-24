HABERTURK.COM

Bir zamanlar Seat'ın performanslı otomobilleri için alt marka olarak konumlanan, fakat kısa bir süre önce kendi başına bir marka haline gelen Cupra, ABD pazarına girmek için hazırlıklara başladı.

Cupra CEO'su Wayne Griffiths, markanın ABD pazarı için araştırmalara başladığını bildirdi.

Griffiths, "Küresel bir marka olma hedefimiz doğrultusunda, Kuzey Amerika pazarına giriş için şartları analiz etmeye başladık. Markamızın otomobilleri ABD'de potansiyel müşteriler ile test ediyoruz. Amerikalıların Cupra'nın tasarım ve performansını seveceğini düşünüyoruz" dedi.

Automotive News Europe'in haberine göre, Hali hazırda sadece Avrupa'da satışta olan Cupra'nın, gelecekte elektrikli otomobilleri ile ABD'de varlık göstermek istediği belirtiliyor.

2025 yılına kadar 3 yeni elektrikli otomobil tanıtacak Volkswagen Grubu bünyesindeki Cupra'nın, ABD haricinde Meksika ve Avustralya gibi pazarlarda da bu modelleri sunacağı aktarıldı.

Cupra CEO'su Griffiths, hangi model ile ABD'ye girmek istedikleri hakkında net bir isim paylaşmasa da, bu otomobilin markanın şuan sattığı otomobillerinin daha büyük hacimli olacağını söyledi.

AVRUPA'DAN ABD'YE GİDEN SAYILI ÜRETİCİDEN BİRİ OLACAK

Volkswagen Grubu'nun Avrupa merkezli markalarından Seat ve Skoda, dünyanın diğer pazarlarında varlık göstermesine rağmen ABD pazarında bulunmuyor.

Aynı şekilde, Volkswagen Grubu'nun rakibi Stellantis'in de Opel, DS, Citroen ve Peugeot gibi Avrupalı markaları ABD'de bulunmuyor. Fransız Renault da bünyesindeki Rumen üretici Dacia ile birlikte ABD'de varlık göstermeyen Avrupa merkezli üreticiler arasında.

Bu kapsamda Cupra'nın ABD'ye girişi, uzun yıllar sonra bir Avrupalı üreticinin ABD'de boy gösterecek olması bakımından dikkat çeken bir gelişme olacak.