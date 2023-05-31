Çuvaldan çıkan dehşetin detayları ortaya çıktı!

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kan donduran cinayet işlendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre , Ataşehir ilçesi Yenisahra Mahallesi'nde oto yıkama işi yapan Metin Üreyil, 27 Mayıs Cumartesi günü sabah çıktığı evine bir daha dönmedi. Üreyil'in yakınları hemen polise gidip, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulundu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE BİR ARACA BİNİYOR

Metin Üreyil

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler incelenen kamera görüntülerinden Üreyil'in kaybolduğu gün öğlen saatlerinde dükkanından çıkıp bir araca bindiğini o araçla uzaklaştığını tespit etti. Yapılan incelemelerde aracın M.A.İ.'ye ait olduğu belirlendi.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler şüphelinin Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan iş yerinin tuvaletinde çuval içerisinde bir cansız beden buldu. Kayıp Üreyil'e ait olduğu tespit edilen cansız bedenin başından bir kurşunla öldürülüp çuvala konulduğu belirlendi.

KAN İZLERİNİ TEMİZLEYİP ÇUVALA KOYMUŞLAR

Kayıp olayının cinayete dönmesinin ardından olayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler ilk olarak şüphelinin iş yerinde çalışan ve aynı zamanda Üreyil'in kız arkadaşının da babası olan İhsan A.'yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, "M.A.İ. pazar günü sabah beni arayıp, 'Dükkanlardan birini devredeceğim temizlememiz lazım. Seni almaya geliyorum' dedi. Bir süre sonra yanıma gelip aldı. Araçla giderken bir yerden bana temizlik malzemesi ve çuval aldırdı. İş yerine gittiğimizde cansız bedeni gördüm. Beni tehdit ettiği için ona yardım etmek zorunda kaldım" dediği iddia edildi.