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Haberler Gündem 3. Sayfa Çuvaldan çıkan dehşetin detayları ortaya çıktı!
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İstanbul'daki çuvaldan çıkan dehşette detaylar ortaya çıktı!

İstanbul Üsküdar'da, bir iş yerinde çuval içinde cansız bedeni bulunan Metin Üreyil cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edilirken, kan donduran olayın sebebi 900 bin liralık alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi. Metin Üreyil’i öldürdüğü iddia edilen zanlının ise kayıplara karıştığı öğrenildi

Çuvaldan çıkan dehşetin detayları ortaya çıktı!

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kan donduran cinayet işlendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre , Ataşehir ilçesi Yenisahra Mahallesi'nde oto yıkama işi yapan Metin Üreyil, 27 Mayıs Cumartesi günü sabah çıktığı evine bir daha dönmedi. Üreyil'in yakınları hemen polise gidip, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulundu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE BİR ARACA BİNİYOR

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Metin Üreyil

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler incelenen kamera görüntülerinden Üreyil'in kaybolduğu gün öğlen saatlerinde dükkanından çıkıp bir araca bindiğini o araçla uzaklaştığını tespit etti. Yapılan incelemelerde aracın M.A.İ.'ye ait olduğu belirlendi.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler şüphelinin Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan iş yerinin tuvaletinde çuval içerisinde bir cansız beden buldu. Kayıp Üreyil'e ait olduğu tespit edilen cansız bedenin başından bir kurşunla öldürülüp çuvala konulduğu belirlendi.

KAN İZLERİNİ TEMİZLEYİP ÇUVALA KOYMUŞLAR

Kayıp olayının cinayete dönmesinin ardından olayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler ilk olarak şüphelinin iş yerinde çalışan ve aynı zamanda Üreyil'in kız arkadaşının da babası olan İhsan A.'yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, "M.A.İ. pazar günü sabah beni arayıp, 'Dükkanlardan birini devredeceğim temizlememiz lazım. Seni almaya geliyorum' dedi. Bir süre sonra yanıma gelip aldı. Araçla giderken bir yerden bana temizlik malzemesi ve çuval aldırdı. İş yerine gittiğimizde cansız bedeni gördüm. Beni tehdit ettiği için ona yardım etmek zorunda kaldım" dediği iddia edildi.

"MORALİM BOZUK KAFA DAĞITALIM"

Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan Şevket A.'nın ise, şüphelinin kaçmasına yardım ettiği öne sürüldü. İfadesinde, "M.A.İ. beni arayıp, "Canım sıkkın biraz kafa dağıtalım gezelim' dedi. Bende tamam dedim sonra Trabzon'a gittik. Ben ertesi gün döndüm. Olaydan haberim yoktu" dediği öne sürüldü.

900 BİN LİRALIK BORÇ İDDİASI

Cinayet Büro dedektiflerince yapılan çalışmada olayın detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre M.A.İ. ile Metin Üreyil arasında 900 bin liralık alacak verecek meselesi vardı. Olay günü M.A.İ., Üreyil'i alıp iş yerine götürdü. Ve burada Üreyil'i öldürdü. M.A.İ., Üreyil'i öldürdükten bir gün sonra çalışanı İhsan A.'yı yanına çağırıp etrafı temizletti. Ardından da cansız bedeni çuvala koyup bodrum kattaki tuvalete attırdı.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK OLDU

Konuyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet Büro Ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ederken firari şüpheli M.A.İ. ise, her yerde aranıyor.

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