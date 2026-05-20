Cynthia Erivo'ya Prens William'dan kraliyet onur nişanı

Cynthia Erivo, kraliyet ailesinden önemli bir onur ödülü aldı. 39 yaşındaki İngiliz oyuncu ve şarkıcı, İngiltere'nin Windsor kentindeki Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende Britanya İmparatorluğu Nişanı üyeliğine layık görüldü. Törende Erivo'ya ödülünü Prens William takdim etti.

2025 yılının sonunda bu onurun duyurulmasının ardından Erivo, "Sanat alanında, özellikle müzik ve tiyatroda severek yaptığım işi kutlamak için bu ödüle layık görülmek, asla hayal edemeyeceğim bir onur. Umarım bu, yaptığım işe ne kadar önem verdiğimi ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimi gösterir" demişti.

Tony, Grammy ve Emmy ödüllü dünyaca ünlü sanatçı, tarihi figür Harriet Tubman'ı canlandırdığı 'Harriet' filmiyle 2019'da hem 'En İyi Kadın Oyuncu' hem de filmin müziği olan 'Stand Up' şarkısıyla 'En İyi Orijinal Şarkı' dallarında Oscar'a aday gösterildi.