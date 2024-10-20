D-100'de trafiği kilitleyen kaza
İstanbul Pendik D-100 kara yolunun Kadıköy istikametinde iş makinası taşıyan kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Alkollü olduğu tespit edilen ve ehliyeti bulunmayan kamnyonet şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
D-100 kara yolunun Pendik Ortamahalle mevkisinde saat 06.30 sıralarında Alparslan Ç. yönetimindeki iş makinası taşıyan kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle orta şeritte devrildi.
Kamyonetin kasasında bulunan iş makinası ise yola savruldu. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi.
Kazayı gören sürücülerin ihbari üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.
ŞOFÖR ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI
Yapılan incelemede, kamyonet şoförü Alparslan Ç'nin alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Şoför, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Devrilen kamyonet, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırılırken trafik bir süre sonra normale döndü.