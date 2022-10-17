DAĞHAN KÜLEGEÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1998 yılında Baba Bana Reyting Al adlı dizide rol alarak ilk kez kamera karşısına oyuncu olarak geçti. 2002 yılında A Takımı adlı programda yardımcı yönetmenlik, reji asistanlığı, 2000 yılında Arka Pencere reklam şirk etinde yönetmen asistanlığı, 2002-2003 yılında atv’de yayımlanan G.A.G. programında yardımcı yönetmen, 2004 yılında ise S'nek TV'de yayımlanan Over Game adlı bilgisayar oyunu programında sunucu & yapımcı, aynı kanalda Püf Noktası programında oyuncu & yönetmen olarak çalıştı. 2002 yılında Show TV'de yayımlanan Aslı ile Kerem adlı diziye Barışcan Gökçe rolüyle konuk oyuncu olarak katıldı.

2003-2004 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Lise Defteri adlı dizide Serhat adlı karaktere hayat verdi. 2005-2006 yılları arasında Jilet Metin karakteriyle Hırsız Polis dizisinde oynadı. 2007 yılında yayımlanmaya başlayan ve ilk defa başrol oynadığı Kavak Yelleri dizisi ile yıldızı parladı. 2013 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına katıldı. 2014-2015 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Kiraz Mevsimi adlı dizide Mete Uyar karakterini canlandırdı. 2017 yılının Mart ayında Show TV'de yayımlanmaya başlayan komedi dizisi Yeni Gelin'de Kağan Bozok karakterine hayat verdi. 2020 yılının Ekim ayında Show TV'de yayımlanan ve BKM'nin hazırlamış olduğu Güldür Güldür Show ekibine katıldı.