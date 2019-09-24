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Alman otomotiv üreticisi Daimler, dizel otomobillerinin sertifikasyonunu yanlış yaptığı gerekçesi ile 870 milyon euroluk cezaya çaptırıldı.

Daimler'in merkezinin bulunduğu Almanya'nın Stuttgart kentinde yürütülen soruşturma sonucunda, şirketin dizel otomobillerinin gerekli regülasyonları sağlamamasına rağmen sağlıyormuş gibi sertifikalandırdığı tespit edildi.

Böylece, gerekli regülasyonları sağlamadığı halde şirketin ürettiği dizel araçların piyasaya sürülebildiği açıklandı.

Daimler'den yapılan açıklamada, cezaya itiraz etmeden ödemenin yapılacağı kaydedildi.

Bir diğer Alman üretici Volkswagen'in 2015 yılında patlak veren dizel skandalı sonrası, tüm dünyadaki üreticiler yetkililer tarafından mercek altına alındı.

Bu kapsamda, son 4 yıl içinde aralarında Audi, BMW ve Porsche gibi markalarında olduğu otomobil üreticilerine milyarlarca dolarlık 'dizel' cezası kesildi.