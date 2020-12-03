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Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler'de üst düzey bir yönetim değişikliği gerçekleşiyor.

Yapılan açıklamada, şirketin eski CEO'su Dieter Zetsche'nin adaylıktan çekilmesi ile Daimler'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak Bernd Pischetsrieder'in kurul üyelerine önerileceği belirtildi.

Otomotiv sektöründe üst düzey pozisyonlarda çalışan Pischetsrieder, geçmişte Volkswagen Grubu'nun CEO'luğu ve bir diğer Alman otomotiv üreticisi BMW'nin de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştu.

Daimler'in 31 Mart 2021 tarihinde yapılacak genel kurulunda, şirketin uzun zamandır Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunda oturan Manfred Bischoff'un görevini Pischetsrieder'e devretmesi bekleniyor.

Söz konusu görev için adaylıktan çekilen Dieter Zetsche, Daimler'in 13 yıl boyunca CEO'luk görevini yürütmüştü. 2019 yılında görevinden ayrılan Zetsche'nin yerine 130 yıllık Alman şirketin tarihinde ilk kez Alman olmayan bir isim olan İsveç kökenli Ola Källenius getirildi.