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        Damada takı yerine jant ve lastik

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 18 yaşındaki genç, dünyevine giren arkadaşına takı yerine 35 bin lira değerinde jant ve lastik hediye etti. Takı merasimine katılan davetliler, yerde lastiği görünce şaşırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:45 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:45
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        Damada takı yerine jant ve lastik
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Esin ve Cem Ünal çifti, hafta sonu ilçedeki bir düğün salonunda dünyaevine girdi.

        Düğünde davetliler gelin ve damada takılarını takmaya başladı. İlçede esnaflık yapan 18 yaşındaki Yiğitcan Demirer ise, 35 bin lira değerindeki iki adet jant ve lastikle düğün salonuna girdi.

        Davetlilerin şaşkın bakışları arasında gelin ve damadın yanına gelen Demirer, jant ve lastiği salonun ortasına bırakarak hediye etti.

        Çocukluk arkadaşı olan Cem Ünal'a ilginç bir hediye vermeyi amaçladığını söyleyen Yiğitcan Demirer, "Arkadaşım bir düğün merasimi yaptı. Çocukluk arkadaşımıza küçük miktarlar yerine ilginç bir hediye vermek istedik. Küçük miktarlar kurtarmazdı. Düğün başlar başlamaz jant-lastikleri hazır hale getirdim. Kimsenin haberi yokken takı başladığında elime aldığım jant-lastikle salona girdim. İnsanlar bir değişik ve ilginç bakıyordu. Çünkü herkes para takıyordu. Bu jantları 35 bin liraya almıştım. Bu sene de arkadaşıma takmak nasip oldu. Takısını taktım, ayrıca jant ve lastiği de taktım. Daha önce bu çevrede böyle bir şey görülmemişti. Ben de arkadaşım olduğu için fedakarlık ettim. Artık kendi arabasına kullanır. Ayrıca ilçede esnafım, 18 yaşındayım" diye konuştu.

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        #düğün
        #takı
        #jant
        #lastik
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