Damar Tıkanıklığı Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Damar Tıkanıklığı Belirtileri ve Tedavisi

Damar tıkanıklığı belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Bazı durumlarda farklı nedenlerden dolayı da damarlar tıkanabilmektedir. Bu tarz tıkanmaların önemli bir bölümü toplardamar veya atardamarda oluşmaktadır. Yaşlanmanın da etkisiyle damar duvarlarında esnekliğin kaybedilmesiyle ortaya çıkan yüksek tansiyon, şeker, aşırı kilo gibi sorunlarda damarların tıkanmasına neden olabilmektedir. Hareketsiz yaşamak, sigara kullanmak ve beslenmenin sağlıksız olması da damarların tıkanmasını tetiklemektedir. Tıkanan damara bağlı olarak farklı belirtiler ortaya çıkmakta ve buna bağlı olarak da hangi damarın tıkalı olduğu uzman doktorlar tarafından anlaşılmaktadır. Mesela beyindeki damarlarda tıkanıklık varsa bacak ve kollarda kuvvetin kaybedilmesi, hissiz hissetme, uyuşukluk, konuşma problemleri vb. semptomlar oluşurken, kalp damarlarının tıkanması durumunda sol kolun uyuşması/ağrısı ve göğüste ağrı gibi belirtiler oluşmaktadır.

Damar tıkanıklığı tedavisinde öncelikle kişinin genel yaşamını değiştirmesi gerekmektedir. Örneğin kiloluysa kilosunu vermeli, hareketsiz bir yaşamı varsa düzenli spora başlamalı, sigara kullanıyorsa da bırakmalıdır. Bunların yanında uzman hekimler gerekli gördükleri takdirde damar açma işlemi ya da ilaç kullanımı da tavsiye etmektedir. Bu içeriğimizde damar tıkanıklığı nedir, neden olur ve nasıl geçer? Damar tıkanıklığı belirtileri ve tedavisi hakkında pek çok ayrıntılı bilgiyi bir araya getirdik. İşte damar tıkanıklığı hakkında merak edilenler…

Damar Tıkanıklığı Nedir?

Damar tıkanıklığı nedir sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Genel olarak damar tıkanıklığı bir pıhtı veya damarda sertleşme yüzünden damarlarda oluşan tıkanıklığa verilen addır. Tıkanıklığın nedeni olarak görülen pıhtı, çoğunlukla damarlarda oluşan plak yüzünden daralan yerlerde oluşmaktadır.

Damar Tıkanıklığı Neden Olur?

Damar tıkanıklığı neden olur sorusu oldukça yaygındır. Buradaki kilit noktanın uzmanlar tarafından kalıtsal olduğu belirtilmiştir. Bilhassa birinci dereceden akrabalıklarda damar tıkanıklığı riski artmaktadır. Genetik faktörlerin yanı sıra hastanın fazla kilolu olması, diyabet, hiper tansiyon, sedanter yaşam tarzıyla sigara kullanması da damar tıkanıklığını tetikleyen unsurlar arasında kabul edilmektedir.

Damar Tıkanıklığı Tedavisi

Damar tıkanıklığı tedavisi tıkanıklığın seviyesine bağlı olarak değişmektedir. Diğer yandan tıkanıklığın oluştuğu damarın hangi organda bulunduğu da tedavi yönteminin belirlenmesini etkilemektedir. Örneğin kalpte oluşan damar tıkanıklığı anjiyo ve/veya bypass gibi cerrahi işlemlerle açılmaktadır. En fazla tercih edilen tedavi yöntemi tıkanan damarların balonla genişletilerek açılmasıdır.

Damar Tıkanıklığı Nasıl Anlaşılır?

Damar tıkanıklığı nasıl anlaşılır diye merak edenler için sıraladık;

Göğüste sıkışma ile göğüs üzerinde baskının olması,

Hazım problemleri yüzünden hissedilen ağrı,

Nefesin daralması,

Fiziki aktivitelerden sonra göğüsteki ağrı,

Kalpte aritmi ve farklı problemlerin ortaya çıkması

Sırt, boyun, kol veya çenede baskı hissetme ya da sıkışıklık hissiyatı.

Damar Tıkanıklığı Geçer Mi?

Damar tıkanıklığı geçer mi diye tedirgin olanlara öncelikle tıkanıklığın seviyesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ilk seviyelerdeyse herhangi bir cerrahi müdahale olmaksızın ilaç desteği ve yaşam tarzının değiştirilmesiyle damar tıkanıklığı geçebilir. Örneğin kişi damarları açan yiyecekler tüketir, düzenli egzersiz yapar ve kiloluyla kilo verirse şikayetlerinde mutlaka azalma olur. Ancak tıkanıklık ileri seviyedeyse cerrahi müdahale gerekli olabilir. Bu şekilde de damar tıkanıklığı geçer.

Damar Tıkanıklığı Belirtileri

Damar tıkanıklığı belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Ani oluşan kramplar,

Bacak ve ayaklarda iyileşmeyen yara

Ayakların morarması ve soğuk olması,

Merdivenleri çıkarken zorlanma.

Damar Tıkanıklığı Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Damar tıkanıklığı hangi hastalıklara yol açar diye merak edenlere öncelikle en ciddi durumun kalp krizi olduğunu söyleyebiliriz.