Eskişehir’de, bir bar önünde ‘Damsız Girilmez’ tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir müşteri ile bir güvenlik görevlisi yaralandı.



İHA'nın haberine göre olay, Eskibağlar Mahallesi Gençlik Merkezi Sokak üzerinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde bulunan bir bara girmek isteyen 3 erkek şahıs barın kapısına geldi. Bu esnada, kapıda bulunan bir güvenlik görevlisi, içeri girmek isteyen şahıslara ‘İçeriye damsız giriş olmadığını’ söyleyerek, şahısların geri çevirdi. Ardından görevli ve şüpheliler arasında çıkan tartışma sırasında şahıslardan biri üzerinde bulunan silahı çıkararak kapıda bulunan görevliye ateş açtı.

5 EL ATEŞ EDİP KAÇTI

Yaklaşık 5 el ateş eden şüpheliler, açılan ateş esnasında bar kapısına sigara içmek üzere çıkan müşterilerden İran uyruklu F.Ş. (29) ve bar güvenliğini bacağından yaraladı. Daha sonra şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı. Olay akabinde bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yapan sağlık ekipleri, bir yaralıyı Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer yaralıyı ise, Yunus Emre Devlet Hastanesine götürdü.

YAKALANDILAR

Polis ekipleri kaçan şüphelileri kısa sürede yakalarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.