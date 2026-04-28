Daniel Vasquez: Beşiktaş formasını giyme onuruna sahip olduğum için mutluyum
Beşiktaş'ta ilk kez sahaya çıkan kaleci Daniel Vasquez, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere biten mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta forma giydiği için mutluluk duyduğunu belirten Vasquez, "Beşiktaş formasını giyme onuruna sahip olduğum için çok mutluyum. Neredeyse 1 yıldır maç oynamamıştım. Bugün ise kendimi rahat ve güvende hissettim." şeklinde konuştu.
Giriş: 28 Nisan 2026 - 00:13
"BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYME ONURUNA SAHİP OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Beşiktaş kariyerinde ilk maçına çıkan Devis Vasquez, "Beşiktaş formasını giyme onuruna sahip olduğum için çok mutluyum. Neredeyse 1 yıldır maç oynamamıştım. Bugün ise kendimi rahat ve güvende hissettim" dedi.
Maçla ilgili Devis Vasquez, "Ancak beraberlikten memnun değiliz. Kazanmamız gereken bir maçtı" sözlerini dile getirdi.
