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Danimarka Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Danimarka Finlandiya CANLI İZLE TRT1

Euro 2020'nin ikinci gününde heyecan bu akşam devam ediyor. B Grubu'nun iki temsilcisi Danimarka ve Finlandiya bu akşam saat 19:00'da kozlarını paylaşıyor. İki takımın da 3 puan hedefinde olduğu maçla ilgili ayrıntıları bir araya getirdik...

Danimarka Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Danimarka Finlandiya CANLI İZLE TRT1

Euro 2020 için artık futbol dünyasında heyecan dorukta. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonada Danimarke ve Finlandiya kupanın 2. gününde ve B grubunun açılış maçınd karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

DANİMARKA FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 A Grubu ilk maçında Danimarka ve Finlandiya 12 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

DANİMARKA FİNLANDİYA MAÇI İLK 11

Danimarka XI: Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Delaney; Yurary, Eriksen, Braithwaite; Wind

Finlandiya XI: Hradecky; Toivo, Arajuuri, O'Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pohjanpalo, Pukki

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