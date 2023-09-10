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        Haberler Spor Futbol Danimarka, Finlandiya'yı tek golle mağlup etti! - Futbol Haberleri

        Danimarka, Finlandiya'yı tek golle mağlup etti!

        UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde Danimarka, deplasmanda Finlandiya'yı 1-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 22:29 Güncelleme: 10.09.2023 - 22:29
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        Danimarka tek golle kazandı!
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        UEFA EURO 2024 Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Finlandiya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Danimarka mücadeleyi 1-0 kazandı.

        Karşılaşmada Danimarka'ya galibiyeti getiren golü 86. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg attı.

        Danimarka'da Galatasaraylı Victor Nelsson, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

        Bu sonucun ardından Danimarka grupta 13 puana yükseldi. Finlandiya 12 puanda kaldı.

        Danimarka gruptaki bir sonraki maçında sahasında Kazakistan ile karşılaşacak. Finlandiya, Slovenya deplasmanına gidecek.

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