Danimarka 2026'dan itibaren kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacak

Danimarka Savunma Bakanlığı, Danimarka'nın 2026 yılından itibaren kadınları askere almaya başlayacağını duyurdu.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen yaptığı açıklamada, "Mevcut savunma ve güvenlik politikası durumu çerçevesinde, silahlı kuvvetlerin daha fazla insan işe alması gerekiyor" dedi.

Poulsen, "Bu nedenle, erkekler ve kadınlar arasındaki tam eşitliğin sağlanabilmesi için Temmuz 2025 önemli bir tarih" dedi.

Buna göre, 1 Temmuz 2025'ten sonra 18 yaşına girecek kadınların, hangilerinin zorunlu askerlik hizmeti yapması gerektiğini belirlemek için gelecek yıldan itibaren yıllık bir oylamaya katılmaları gerekebilir; bu zaten erkeklerden isteniyor.

Danimarka Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Michael Hildgord da ülkenin 'tüm savaş gücünü' harekete geçirme ihtiyacı nedeniyle Danimarka'nın 2026 yılından itibaren kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacağını bildirdi.

Diğer yandan, artan Rusya tehdidine karşı Danimarka, Şubat ayında önümüzdeki iki yıl (2026 ve 2027) için 6,8 milyar euroluk ek savunma harcaması yapacağını duyurmuştu. Bir önceki yıl bu rakam 5,4 milyar euro artmıştı.

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