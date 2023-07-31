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        Danimarka Kuran yakma eylemlerini yasaklamayı tasarlıyor

        Danimarka, son haftalarda İskandinav ülkelerinde gerçekleştirilen ve nüfusu Müslüman çoğunluklu ülkelerde geniş protestolara neden olan Kuran yakma ve benzeri eylemleri yasaklamayı planlıyor.

        Giriş: 31.07.2023 - 12:49
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        Danimarka Kuran yakma eylemlerini yasaklamayı tasarlıyor
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        Danimarka, son haftalarda İskandinav ülkelerinde gerçekleştirilen ve nüfusu Müslüman çoğunluklu ülkelerde geniş protestolara neden olan Kuran yakma ve benzeri eylemleri yasaklamayı planlıyor.

        Danimarka Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada başka ülke, kültür ve dinlerin aşağılandığı bu tarz eylemlerin Danimarka için ciddi diplomatik ve güvenlik sorunlarına neden olabileceği ve bunların engellenmesinin yollarının hükümetçe aranacağı belirtildi.

        Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen "Bu saldırgan ve düşüncesizce eylemler birkaç kişi tarafından yapılıyor ve bu kişiler Danimarka toplumunun dayandığı değerleri temsil etmiyor" dedi.

        Ancak ifade özgürlüğünün Danimarka'nın temel değerlerinden olduğunu ve sınırlarının da çok geniş olduğunu hatırlatan Rasmussen, bu eylemleri engelleyecek yasal çerçevenin, anayasa tarafından korunan ifade özgürlüğü sınırlarını gözeterek çizilmesi gerektiğine dikkat çekti.

        İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da konuyla ilgili olarak Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yakın iletişimde olduklarını ve benzer bir çalışmayı İsveç'te de yaptıklarını belirtti.

        Kristersson, sosyal medyadan paylaştığı açıklamasında "Yasal durumu araştırmaya başladık bile...Bunu ulusal güvenliğimizi ve hem İsveç'teki, hem yurtdışındaki vatandaşlarımızın güvenliğini artırmak için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

        İsveç ve Danimarka'da son haftalarda yapılan Kuran yakma eylemleri Irak, Yemen, Fas, Suudi Arabistan ve Türkiye'de de protestolara neden olmuştu.

        Haziran ayında İsveç'te yaşayan Iraklı Hristiyan bir göçmen Stockholm Merkez Camii önünde Kuran yakmıştı.

        Aynı kişiye geçen hafta yine benzer bir eylem yapma izni verilmesi sonrası İsveç'in bazı Müslüman ülkelerdeki yurtdışı temsilcilikleri önünde protestolar oldu, Irak'ta protestocuların Büyükelçilik binasına girmeye çalışması üzerine elçilik çalışanları Bağdat'tan çıkarılmak zorunda kaldı.

        Bunu takiben geçen hafta da iki aşırı sağcı Danimarkalı, Kopenhag'daki Irak Büyükelçiliği'nin önünde Kuran yaktı.

        Danimarka hükümeti bu eylemleri kınayan açıklama yapmıştı.

        Türkiye Dışişleri'nden İsveç'e çağrı

        Reuters haber ajansı, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsveçli mevkidaşı Tobias Billstrom ile telefonda görüştüğünü ve bu tarz eylemlerin engellenmesi için somut adımlar atmalarını istediklerini duyurdu.

        Reuters'ın Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fidan'ın Billstrom'a "ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu habis olayların kabul edilemez olduğunu" söylediği belirtildi.

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