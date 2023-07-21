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        Danıştay, Doçentlik Yönetmeliği'ndeki bazı hükümleri iptal etti

        Danıştay 8. Dairesi, doçentlik başvurusu reddedilenlerin dava açmaları halinde yeniden aynı dalda başvuru yapması için dava sonucunun beklenmesini öngören hüküm ile başvurusu iptal edilen adayın en erken ikinci başvuru döneminde başvuru yapabileceğini öngören hükmü iptal etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:10
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        Danıştay, Doçentlik Yönetmeliği'ndeki bazı hükümleri iptal etti
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        Dairenin kararına göre, Türk Eğitim-Sen, 15 Nisan 2018 tarihli Doçentlik Yönetmeliği'nde bazı değişiklikleri içeren 10 Ağustos 2021 tarihli Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yer alan bazı hükümlerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.

        Dava kapsamında iptal istemini görüşen Daire, Doçentlik Yönetmeliği'nin 4. maddesine eklenen 6. fıkrada yer alan, "Doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılmasına, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adayın bu işlemlere karşı dava açması durumunda aynı bilim/sanat alanında yeniden doçentliğe başvuru yapması davasının kesinleşmesine bağlıdır. Bu hükme aykırı olarak yapılan başvurular işleme alınmaz" hükmünü iptal etti.

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        Kararda, söz konusu hükmün, hak arama özgürlüğünü kullanmak üzere dava açmış olan doçent adaylarının yargı yoluna başvurması yönünden önemli ölçüde caydırıcı nitelik taşıdığı kaydedildi.

        Yönetmelik değişikliği ile hak arama hürriyetine getirilen bu sınırlamanın, ulaşılmak istenen amaç ile orantılı olmadığı belirtilen kararda, "Dava konusu düzenlemede hukuk devleti ilkesine ve hak arama özgürlüğüne uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

        "EN ERKEN İKİNCİ DÖNEMDE BAŞVURU" ŞARTI UYGUN BULUNMADI

        Danıştay 8. Dairesi, Yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrasının 4. cümlesinin (a) bendinde yer alan, "Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir" ibaresinin de iptaline karar verdi.

        Daire, dava konusu diğer düzenlemelere ilişkin iptal istemlerinin ise reddini kararlaştırdı.

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