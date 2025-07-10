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        Haberler Gündem Çevre Danıştay, İzmir'deki tesisle ilgili mahalleliyi haklı buldu | Son dakika haberleri

        Danıştay, İzmir'deki çöp depolama tesisinin kapatılmasını isteyen mahalleliyi haklı buldu

        Danıştay 4. Dairesi, İzmir'in Çiğli ilçesinde kent çöplüğü olarak kullanılan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılmasını isteyen mahalle sakinlerinin talebini yerinde buldu. Süreci yargıya taşıyan eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, "İzmir'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, birçok hukukçu bizi yalnız bıraktı. Bu süreci bugün onurlu bir biçimde sonuçlandırdığımız için de çok mutluyuz. Çevre korunacaksa, herkesin çevreyi koruması gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 18:04 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:05
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        Danıştay, İzmir'deki tesisle ilgili mahalleliyi haklı buldu
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        Danıştay 4. Dairesi, İzmir'in Çiğli ilçesinde kent çöplüğü olarak kullanılan Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılmasını isteyen mahalle sakinlerinin talebini yerinde buldu.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi'nin, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nde, çöp depolama işleminin durdurulması yönünde verdiği kararın iptali için Danıştay 4. Dairesi'ne başvurdu.

        Başvuruyu inceleyen Danıştay 4. Dairesi, mahalle sakinlerini haklı bularak, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesinin kararını onadı.

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        "ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİK, BİZİ YALNIZ BIRAKTILAR"

        Süreci yargıya taşıyan eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, konuyla ilgili AA muhabirine, zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi. Adaletin yerini bulduğu için mutlu olduğunu aktaran Kazar, "İzmir'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, birçok hukukçu bizi yalnız bıraktı. Bu süreci bugün onurlu bir biçimde sonuçlandırdığımız için de çok mutluyuz. Çevre korunacaksa, herkesin çevreyi koruması gerekiyor" ifadesini kullandı.

        MAHALLELİ 2023'TE MAHKEMEYE BAŞVURMUŞTU

        Çöp depolama alanının bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'nin o dönemki muhtarı Dursun Ali Kazar ve mahalle sakinleri, 15 Haziran 2023'te, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılması istemiyle idare mahkemesine başvurmuştu.

        İzmir 4. İdare Mahkemesinde aynı gün görülen duruşmada, çöplüğe ilişkin bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulunulmuş, yetkililer de savunmalarını mahkemeye sunmuştu.

        İlk derece mahkemesinde Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılmasına karar verilmiş, dosya bu kez istinafa taşınmıştı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi de kararı hukuka uygun bulmuştu.

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