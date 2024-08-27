Danla Bilic ile Doğan Alemdar'ın aşk tatili
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma forma giyen Milli kaleci Doğan Alemdar, sakat olduğu için bir süre sahalardan uzak kalacak. Alemdar, bu süre içinde sevgilisi Danla Bilic ile aşka yakın günler geçiriyor
Giriş: 27.08.2024 - 10:32 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:36
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; milli kaleci Doğan Alemdar ile Danla Bilic, tatil yapmak için Bodrum'a gitti.
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Konakladıkları otelin plajında görüntülenen ikilinin birlikteliği böylelikle tatilde belgelenmiş oldu.
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Danla Bilic, güneşin keyfini çıkarırken Doğan Alemdar, sıcaktan bunalınca bir ara tek başına denize girdi.