AYRILDILAR MI?

26 yaşındaki Bilic, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram hesabından sildi. Teoman'ı sosyal medyadan takipten de çıkan Danla Bilic'in bu hamlesi, "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Taraflar, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Bilic, daha önce, "Evlilik için çok diri ve gencim." şeklinde konuşmuştu.