Danla Bilic ile sevgilisi Berat Demir barıştı

Giriş: 08.02.2019 - 13:45 | Güncelleme:  

Ünlü youtuber Danla Bilic ile 'tatlıcı' lakaplı sevgilisi Berat Demir geçtiğimiz eylül ayında ayrılmıştı. Sürpriz bir kararla yeniden bir araya gelen çiftten barışmayı Bilic sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu

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    Yaptığı makyaj videolarıyla ünlenen youtuber Danla Bilic, sevgilisi Berat Demir'den geçtiğimiz yıl ayrılmıştı.

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    Ayrılık kararını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Bilic ile Berat Demir yaklaşık 5 ay süren ayrılığın ardından sürpriz bir kararla yeniden bir araya geldi. 

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    Danla Bilic sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafın altına, "O hiç değişmemiş ama ben?" notunu düştü.  Bilic'in paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni yağdı. 

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