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Danniella Westbrook 6. kez bıçak altına yatmaya hazırlanıyor

Daha önce 5 kez estetik operasyon geçiren İngiliz oyuncu Danniella Westbrook, 6. kez bıçak altına yatacak. Yüzüne kemik nakli yaptırmak isteyen Westbrook, kaburga kemiklerinin alınıp yanaklarına yerleştirileceğini söyledi

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  • Danniella Westbrook 6. kez bıçak altına yatmaya hazırlanıyor

    1990'lı yıllarda 'EastEnders' adlı dizide canlandırdığı 'Sam Mitchell' karakteriyle ünlenen Danniella Westbrook'un o dönemki kötü alışkanlıkları, onun fiziksel görüntüsünü ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemişti.
  • Danniella Westbrook 6. kez bıçak altına yatmaya hazırlanıyor

    Bugüne kadar 5 kez estetik operasyon geçiren Westbrook, sağlığına ve görüntüsüne kavuşmak için bir kez daha bıçak altına yatmaya hazırlanıyor. 
  • Danniella Westbrook 6. kez bıçak altına yatmaya hazırlanıyor

    "ÇOCUKLARIMIZ SENİ GÖRÜNCE KORKUYOR"

    48 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada birçok insanın görüntüsü nedeniyle kendisini eleştirdiğini anlattı. Danniella Westbrook, "İnsanlar bana çok çirkin göründüğümü, bir uyuşturucu bağımlısı olduğumu ve sonunda gidip kendimi öldürmem gerektiğini söylüyor. Bunun yanı sıra 'EastEnders' dizisine dönmediğim için memnun olduğunu belirtenler de var. Çünkü çocuklarının, benim yüzümü TV'de gördüklerinde korktuğunu ileri sürüyorlar." diye konuştu.
  • Danniella Westbrook 6. kez bıçak altına yatmaya hazırlanıyor

    "DÜNYAYLA YÜZLEŞMEK İSTEMİYORUM"

    Kendisini iyi hissediyormuş gibi davrandığını sözlerine ekleyen Westbrook, aslında hayatında sürdürdüğü her tür mücadelenin kendisini mutlu hissettirdiğini ifade etti.

    Danniella Westbrook buna rağmen "içinde bir yerlerde durumun böyle olmadığını ve bu yüzden giderek yalnızlaştığını" sözlerine ekledi. Westbrook, "Bazen sabah uyanıyorum ve o gün ölmek istemediğimi düşünüyorum. Ama dünyayla yüzleşmek de istemiyorum." diye konuştu.

    İngiliz oyuncunun, yıllar önce kullandığı uyuşturucu nedeniyle burnu başta olmak üzere yüzündeki bazı kemikler de bu yüzden ufalanıp zarar görmüştü. 
  • Danniella Westbrook 6. kez bıçak altına yatmaya hazırlanıyor

    YÜZÜNE KEMİK NAKLİ YAPILACAK

    Danniella Westbrook, "Başkaları eleştirdiği için değil ama kendim de görünüşümden mutlu olmak için bunu yaptıracağım. Ayrıca burnumdan kaynaklı nefes almamla ilgili bazı sorunlar da var." dedi. Ünlü yıldız, bu yüzden nisan ayının sonunda büyük bir operasyon geçireceğini söyledi. Westbrook, kaburga kemiklerinin alınıp, yanaklarına yerleştirileceğini belirtti. 
  • Danniella Westbrook 6. kez bıçak altına yatmaya hazırlanıyor

    "KÖYDE YAŞAMAYA BAŞLADIM"

    Danniella Westbrook, kötü alışkanlığını bıraktıktan sonra sürekli yaşadığı Essex'ten ayrılıp Kuzey York'ta bir köyde yaşamaya başladığını da sözlerine ekledi. 
  • Danniella Westbrook 6. kez bıçak altına yatmaya hazırlanıyor

    İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan Westbrook ilk evliliğini 1998-1999 yılları arasında Ben Morgan ile gerçekleştirmişti. Ünlü oyuncu 2001'de ise Kevin Jenkins ile nikah masasına oturmuştu. 2014 yılında boşanan Westbrook ve Jenkins'in iki tane çocuğu bulunuyor.

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