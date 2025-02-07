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        Haberler Ekonomi Emlak DAP Yapı, üçüncü kez gayrimenkulün ‘en itibarlı markası’ oldu - Emlak Haberleri

        DAP Yapı, üçüncü kez gayrimenkulün ‘en itibarlı markası’ oldu

        The ONE Awards'da gayrimenkul sektöründe 'Yılın En İtibarlı Markası' ödülünün sahibi, son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da DAP Yapı oldu. DAP Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Üç yıldır üst üste aldığımız bu ödül, sektörde yarattığımız güven ve itibarın eseridir. Başarılarımızın üçüncü kez üst üste böyle değerli bir ödülle taçlandırılması, büyük gurur kaynağıdır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 14:03 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:03
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        DAP Yapı'ya 'itibar' ödülü
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        DAP Yapı, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde ‘en itibarlı gayrimenkul markası’ seçildi. Bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen The ONE Awards töreninde; 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlenen yılın itibar ve değerini en çok artıran markalar ödüllerini aldı.

        The ONE Awards’ı üçüncü kez üst üste almaktan gurur duyduklarını ve bu ödülün kendileri açısından çok büyük anlam ifade ettiğini söyleyen Ziya Yılmaz, şunları söyledi: “Bu ödül, 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen bir halk oylamasının ürünü… DAP Yapı olarak bugüne kadar 40’a yakın projeyle 15 binin üzerinde konut, ofis, AVM, ticaret ve iş merkezleri ile otel, okul ve özel hastane projelerine imza atmanın gururunu yaşarken, halkımızın da teveccühünü kazanmış olmak ve ‘en itibarlı marka’ seçilmek bizim için çok anlamlı ve değerli. DAP Yapı olarak en önemli özelliğimiz hem proje geliştirdiğimiz bölgeyi hem de insanlarımızın ihtiyaçlarını iyi analiz edip buna göre hareket etmemiz. Hayata geçirdiğimiz pek çok proje daha talep toplama sürecinde rekor sayıda başvuru aldı. Satışlarımızın yüzde 40 ila yüzde 60 oranındaki bölümünü, daha projeye başlamadan sattık. Bunun sektörde yarattığımız güvenin ve itibarın eseri olduğunun farkındayız. Başarılarımızın üçüncü kez üst üste böyle değerli bir ödülle taçlandırılması, bizler için büyük gurur kaynağıdır.”

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