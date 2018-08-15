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Kazı çalışmasında yer alan arkeolog Murat Tosun, çalışmada sikke, mutfak eşyaları, seramik gibi kalıntılara ulaştıklarını söyleyerek, "4 arkeolog, 2 sanat tarihçisi ve 30 işçiyle kazı çalışmasını yürütüyoruz. Saat 06.00 gibi başlayan kazı, 14.00'e kadar sürüyor. Çalışanlarımızın çoğu bu köyden. Kazı çalışması sayesinde köylüler hem gelir elde ediyor hem de tarihin ortaya çıkması için çalışıyor." diye konuştu.