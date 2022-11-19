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Darmaduman 4. yeni bölüm yayında!

Ay Yapım imzalı FOX TV ekranlarının yeni dizisi Darmaduman yeni gününde izleyici ile buluştu. Gençlik ve dram türündeki dizi yeni bölümü ile izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. İşte detaylar...

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  • Darmaduman son bölüm izle | FOX TV Darmaduman 4. yeni bölüm kesintisiz tek parça izle

    Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğunda oturduğu Kerem Çatay'ın yapımcılığını üstlendiği Darmaduman 4. yeni bölümü ile ekranlara geldi. İşte Darmaduman son bölüm izleme ekranı ile yeni bölümde yaşanan gelişmeler...
  • Darmaduman son bölüm izle | FOX TV Darmaduman 4. yeni bölüm kesintisiz tek parça izle

    DARMADUMAN SON BÖLÜM İZLE

    Darmaduman 4. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Darmaduman son bölüm izlemek için FOX TV'nin  resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Darmaduman son bölüm izle | FOX TV Darmaduman 4. yeni bölüm kesintisiz tek parça izle

    DARMADUMAN 4. BÖLÜM ÖZETİ 

    Kerem Yağız’ın söyledikleriyle yıkılırken Ece ise kendisini kurtaran Evren’e karşı minnet duyguları beslemektedir. Bu sırada Evren, Ece’yi korumak için yaptıklarının cezasını ağır bir şekilde öder. Karışık duygularla eve dönen ikizler, yine dede evinin katı kurallarına takılırlar. Bu sefer onları şaşırtan, Harun’un verdiği tepki olur. Derin’in hatasını telafi etmek için yaptığı hamle, Yağız’ın gerilmesine sebep olur. Evren ise bu sırada kendini rahatlatacak ve mutlu edecek küçük ve tatlı bir gezintiye çıkar. 
  • Darmaduman son bölüm izle | FOX TV Darmaduman 4. yeni bölüm kesintisiz tek parça izle

    Yaptıklarından dolayı kendini kötü hisseden Derin, Kerem’e tüm gerçekliğiyle açılır. Harun ve Beliz bir an önce iş bulmak için çabalamaya devam ederler. Biriken tüm öfkesiyle Yağız’a son bir ders vermek isteyen Kerem, Evren ile iş birliği yapar. Yağız cephesinden gelecek karşı hamle, Derin’e zor anlar yaşatır. Bu durum yeni bir yakın arkadaşlığın başlangıcı olacaktır. Yağız, Kerem ve Evren’in “eseriyle” şok olurken, eve mutlu dönen Derin ise hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır.

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