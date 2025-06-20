Darphane, Galatasaray'ın 5. yıldızına özel para basıyor!

Yıldız, paranın gümüş olması ve tasarımıyla ön plana çıktığını belirterek, "Genelde 38,61 ebatında para çalışıyoruz. Bunu gümüş okside olarak bastık. Gümüşün madeni olarak bir değeri var. Artı tasarımsal olarak çok güçlü bir yönü var. Onun bir değeri katıldı. Her ikisi de birleşince gerçekten iyi bir koleksiyon değere sahip bir para olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenol Yıldız, 5 bin adet paranın 2 yılda piyasaya sürüleceğini aktararak, "Hatıra parası, 5 bin adet olarak planlandı. Sertifikasına da öyle işlendi. Bu 5 bin adet ilk satışa çıktıktan sonra iki yıl içerisinde tamamlanıyor. İlk etapta 2 bine yakın para piyasaya sunulacak. Bunun da yüzde 30'luk bölümü elektronik mağaza üzerinden satılacak. Diğer kısmı da Beşiktaş'taki mağazamızdan satışa çıkacak." şeklinde görüş belirtti.