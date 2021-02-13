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HaberlerKültür-SanatTiyatro
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DasDas'ta Şubat'ta tiyatro keyfi

DasDas Online, Şubat ayında DasDas’ın büyük bir ilgiyle takip edilen tiyatro oyunlarını, minik tiyatroseverlerin keyifle izleyeceği çocuk oyunlarını özel bir programla sanatseverlerle buluşturuyor.

DasDas'ta Şubat'ta tiyatro keyfi

DasDas Online'da tiyatro keyfi Şubat ayında da devam ediyor.
Alper Baytekin’in tasarlayıp yönettiği, Pelinsu Ekşioğlu ve Berçem Açığ’ın oynadığı ‘Uyku NereyeKaçar?’14 Şubat Pazargünü saat 13.00’te çocuklara keyifli bir gün geçirme şansı sunuyor. Ayrı zamanlarda yaşayıp aynı uykuya dalmanın hayalini kuran Pelin ve Berçem’in kaçan uykularını arama serüvenlerine minikleri de dahil ediyor.

&lsquo;Yalnızlar İ&ccedil;in &Ccedil;ok &Ouml;zel Bir Hizmet&rsquo;
‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’

Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından Ceren Boz ve Nagihan Gürkan tarafından sahneye uyarlanan ‘Yalnızlar İçin Çok ÖzelBir Hizmet’aynı günün akşamı saat 21.15’te DasDas Online’da sahnelenecek. Oyuncu kadrosunda Ceren Boz, Nihan Işık, Ümit Erlim ve Sabahattin Yakut’un yer aldığı oyunda kendini bilmek ve bulmak arasındaki bir kayboluş hikayesi Esra, Tuncay ve Mirat üzerinden ekran başındaki seyircilere sunulacak.

&lsquo;G&uuml;le G&uuml;le Diva!&rsquo;
‘Güle Güle Diva!’

19 Şubat Cuma akşamı saat 21.15’te ise ‘Güle Güle Diva!’DasDas Online’da perdelerini açacak. Firuze Engin’in yazıp yönettiği, başarılı oyuncu Selen Uçer’in tek kişilik performansı ile övgü dolu yorumlar aldığı ‘Güle Güle Diva!’ şöhretinin zirvesindeyken beklenmedik bir kararla inzivaya çekilen bir divanın yıllar sonraki dönüşünün hikayesini konu alıyor. Merakla beklenen ilk konserin hüzünlü ve komik bir öyküye dönüştüğü oyunda seyirciler birçok duyguyu aynı anda yaşayacak.

&lsquo;Timsah&rsquo;
‘Timsah’

Oyuncu kadrosunda Alper Baytekin, Berkay Tulumbacı, Naz Çağla Irmak ve ÖzgünAydın’ın buluştuğu ‘Timsah’ da DasDasOnline üzerinden tiyatroseverlerin evlerine konuk olacak. MertFırat ve Volkan Yosunlu’nun sahneye taşıdığı Tom Basden imzalı oyun, gösteri toplumunda sistemle el sıkışmayı seçen aktörlerin yaşadığı hesaplaşmayı gözler önüne seriyor. ‘Timsah’20Şubat Cumartesiakşamı saat 21.15’de DasDas Online’da.

&lsquo;Astro Ay&rsquo;a Tırmanıyor&rsquo;
‘Astro Ay’a Tırmanıyor’

DasDas, çevrimiçi platformunda sevilen çocuk oyunlarından ‘Astro Ay’a Tırmanıyor’a da yer veriyor. Alper Baytekin’in tasarlayıp yönettiği, Bağış Angigün ve Merve Tokgöz’ün yer aldığı çocuk oyununda; en büyük hayali astronot olup uzaya gitmek olan Bağış’ın yine gökyüzünü inceleyip gözlemler yaptığı bir akşam dostu Astro ile çıktığı macera dolu yolculuk DasDas Online’ın minik konuklarıyla buluşuyor. ‘Astro Ay’a Tırmanıyor’, 21Şubat Pazar günü saat 13.00’te DasDas Online’da sahnelenecek.

&lsquo;Westend / Batının Sonu&rsquo;
‘Westend / Batının Sonu’

DasDas Online, şubat ayını Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Tülin Özen ve Pervin Bağdat’ın zengin kadrosunu oluşturduğu ‘Westend / Batının Sonu’ ile kapatıyor. Moritz Rinke’nin kaleme aldığı, Tuğsal Moğul’un yönetmenliğini üstlendiği oyun, şehirden uzakta lüks bir muhitteki yeni evlerinde eski arkadaşlarını ve komşularını ağırlayan bir çiftin geçirdiği ilginç geceyi gözler önüne seriyor. Karakterlerin yaşadığı dönüşümlerle izleyicilerin önyargılarının yıkılacağı ve temponun bir saniye bile düşmeyeceği oyun 27 Şubat Cumartesiakşamı saat 21.15’te DasDas Online’da yayınlanacak.

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