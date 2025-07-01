David Beckham ameliyat sonrası sargılı eliyle Wimbledon'a koştu

Emekli futbolcu ve futbol takımı sahibi David Beckham, 27 Haziran'da elinden geçirdiği operasyon sonrası, sargısıyla Wimbledon Tenis Turnuvası'na koştu. Haziran ayı başında şövalye ilan edilen ve artık 'Sir' ünvanıyla anılan Beckham, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Centre Court'ta düzenlenen turnuvada 'Royal Box' adı verilen, özel konukların ağırlandığı tribündeki yerini aldı.

Emekli futbolcu ve futbol takımı sahibi David Beckham, 27 Haziran'da elinden geçirdiği operasyon sonrası, sargısıyla Wimbledon Tenis Turnuvası'na koştu. Haziran ayı başında şövalye ilan edilen ve artık 'Sir' ünvanıyla anılan Beckham, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Centre Court'ta düzenlenen turnuvada 'Royal Box' adı verilen, özel konukların ağırlandığı tribündeki yerini aldı.

50 yaşındaki Beckham, "Birkaç gün önce ameliyat oldum. Hatırlarsanız, 23 yıl önce Güney Afrika'da İngiltere formasıyla oynarken kolumu kırmıştım. Bir vida takılmıştı. Vidanın çıkarılması gerekiyordu ve birkaç gün önce çıkarıldı" açıklamasını yaptı. Aynı anda farklı bir operasyon daha geçirdiğini belirten futbolcu "Göründüğü kadar kötü değil" dedi.

Beckham'ın hastane yatağında verdiği pozu eşi Victoria Beckham "Geçmiş olsun babamız" notuyla paylaşmıştı.

Beckham, tribünde kendisi gibi emekli bir futbolcu olan, teknik direktör Gareth Southgate ile yan yana oturarak neşeli bir sohbete daldı.

Wimbledon'ın ünlü seyircileri arasında Oscar'lı oyuncu Eddie Redmayne ve eşi Hannah da vardı.Kraliyet ailesinden isimler de turnuvadaydı.

Kraliçe Elizabeth'in torunlarından Prenses Beatrice, annesi Sarah Ferguson ile birlikte turnuvayı takip etti.

Öte yandan turnuvaya İsrail protestosu da damga vurdu. Bir grup eylemci, Wimbledon'a sponsor olan bir firmayı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına destek olmakla suçlayan dövizlerle protesto gösterisi yaptı.