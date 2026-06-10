Davinson Sanchez'den transfer açıklaması!

"DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Galatasaray'la 3 yıllık sözleşmesinin olduğunu belirten deneyimli stoper, "Bu sezondan sonra 3 sezonum daha var. Ailem burada mutlu, ben mutluyum. Bu renkleri taşımaktan gurur duyuyorum. Burada devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.