Davinson Sanchez'den transfer açıklaması!
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu ve transferle ilgili konuştu.
Giriş: 10 Haziran 2026 - 19:37 Güncelleme:
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Galatasaray'ın savunmada vazgeçilmez oyuncusu olan Davinson Sanchez, kulübün YouTube kanalına konuştu.
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"DEVAM ETMEK İSTİYORUM"
Galatasaray'la 3 yıllık sözleşmesinin olduğunu belirten deneyimli stoper, "Bu sezondan sonra 3 sezonum daha var. Ailem burada mutlu, ben mutluyum. Bu renkleri taşımaktan gurur duyuyorum. Burada devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
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30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 45 maçta 2 gollük katkı sağladı ve 3 bin 684 dakika sahada kaldı.