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        Davinson Sanchez'den transfer açıklaması!

        Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu ve transferle ilgili konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 19:37 Güncelleme:
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        Galatasaray'ın savunmada vazgeçilmez oyuncusu olan Davinson Sanchez, kulübün YouTube kanalına konuştu.

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        "DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

        Galatasaray'la 3 yıllık sözleşmesinin olduğunu belirten deneyimli stoper, "Bu sezondan sonra 3 sezonum daha var. Ailem burada mutlu, ben mutluyum. Bu renkleri taşımaktan gurur duyuyorum. Burada devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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        30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 45 maçta 2 gollük katkı sağladı ve 3 bin 684 dakika sahada kaldı.

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