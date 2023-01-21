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Haberler Gündem 3. Sayfa DAYIBAŞI GÖZALTINDA! İzmir'deki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Evde bilgisayar oyunu oynarken dışarıdan ateş edilmesiyle ölmüştü!
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İzmir'deki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

evde bilgisayarda oyun oynadığı sırada, dışardan tabanca ile açılan ateşin sırtına isabet etmesiyle hayatını kaybeden Suriye uyruklu inşaat işçisi 27 yaşındaki Muhammed Mahluf'un katil zanlısı olarak, işçilerden sorumlu olan ve dayıbaşı denilen 35 yaşındaki E.D. gözaltına alındı. Mahluf'un 3 aylık birikmiş yevmiyesini ödemediği ileri sürülen E.D. ile husumetli olduğu öğrenildi.

DAYIBAŞI GÖZALTINDA! İzmir'deki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Evde bilgisayar oyunu oynarken dışarıdan ateş edilmesiyle ölmüştü!
DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olay, dün saat 23.30 sıralarında Sarıyer Mahallesi 57143 sokakta bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Mahluf, evde bilgisayar oyunu oynadığı sırada, sokaktan tabancayla açılan ateş sonucu sırtından vuruldu.

Silah sesi üzerine odaya koşan ev arkadaşları Mahluf'u kanlar içinde yerde gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bekar olan Mahluf'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evde inceleme yapan polis ekipleri delil aradı. Savcı ve polisin olay yeri incelemesi sonrası Muhammed Mahluf'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, inşaat işçisi Mahluf'un öldürülmesiyle ilgili dayıbaşı E.D.'yi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen E.D.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

9 YIL ÖNCE İÇ SAVAŞTAN KAÇARAK İZMİR'E GELDİ

Cinayetle ilgili ayrıntılarda ortaya çıkmaya başladı. Muhammed Mahluf'un, Suriye'nin Halep şehrinden 9 yıl önce iç savaştan kaçarak İzmir'e geldiği ve aynı evi paylaştığı hemşehrileri gibi inşaatlarda çalıştığı öğrenildi.

3 AYLIK BİRİKMİŞ YEVMİYE NEDENİYLE TARTIŞTILAR

Mahluf'un, bir süredir kendisi gibi Suriyelileri toplayıp inşaatlarda yevmiye karşılığı çalıştıran dayıbaşı E.D. ile husumetli olduğu öğrenildi. Mahluf'un 3 aylık birikmiş yevmiyesini ödemediği ileri sürülen E.D. ile sürekli tartıştıkları, aralarındaki husumetinde bu nedenden kaynaklandığı belirtildi.

"OLAYIN ÖNCESİNDE TELEFONDA TARTIŞMIŞLAR"

Muhammed Mahluf'un arkadaşı Suriyeli inşaat işçisi Mahmut Elomar (28), "Gece 2 el silah sesi duyulmuş. Ev arkadaşları, koşup odasına baktıklarında Muhammed'i ölü bulmuş. Vurulduğu sırada bilgisayarının başındaydı. Bilgisayarı masası pencerenin hemen yanındaydı. Bilerek ateş etmişler. Direk cama sıkılmış 2 mermi. Olayla ilgili dayıbaşı gözaltında. 3 ay boyunca parasını vermemiş. Öncesinde telefonda tartışmışlar. Sonrasında da bu olay yaşandı" dedi.

Suriye uyruklu inşaat iş&ccedil;isi 27 yaşındaki Muhammed Mahluf, hayatını kaybetti.
Suriye uyruklu inşaat işçisi 27 yaşındaki Muhammed Mahluf, hayatını kaybetti.

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