Beş yıldan sonra ilk kez Terör Örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’ye ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı.



Terör Örgütü DEAŞ’ın yayın kanalı tarafından beş yıldan sonra ilk defa, örgütün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’ye ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.