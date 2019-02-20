İstanbul, Ankara, İzmit/Kocaeli, Bursa, İzmir/Balçova ve daha fazla şehirde olan sporun yenilikçi yüzü Decathlon spor yapmayı kolaylaştırıcak ürünleri geliştirmeyi seviyor, sporun keyfini ve yararlarını herkes için ulaşılabilir kılmayı, sporseverlere ve spora yeni başlayacak olan bireylere rehberlik etmek, en uygun fiyatlı ürünleri sunmak ve sporun keyfini göstermek hedefiyle çıktıkları bu yolculukta; sporun bir lüks olmadığını ve hayatın bir parçası olması gerektiğini göstermeyi amaçlıyorlar.

Decathlon çalışma saatleri nedir?

Decathlon mağazaları haftanın 7 günü hizmet vermektedir.

Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere: 10:00 - 22:00