Birkaç yıl önce Washington Üniversitesi’nden bir araştırma ekibinin eski ABD Başkanı Barack Obama’nın yüzünün dijital ortamda taklit edildiği bir videoyla gündeme gelen “deepfake” teknolojisi, son yılların en çok konuşulan konularından biri oldu. Son olarak ABD'de kızının amigo seçmelerini kazanabilmesi için rakiplerinin uygunsuz videolarını yapmak için Deepfake uygulamasını kullanan anne haberinin ardından yeniden gündeme gelen Deepfake merak ediliyor. Peki, Deepfake nedir? Deepfake ne demek? İşte Deepfake hakkında merak edilenler...

DEEPFAKE NEDİR?

Deepfakes, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Sıklıkla, otomatik kodlayıcılar ve üretken çekişmeli ağlar (GAN'lar) olarak bilinen makine öğrenme tekniklerini kullanarak mevcut medyanın kaynak medya üzerinde birleştirilmesi ve üst üste konması ile üretilirler. Deepfakes, "deep learning" (derin öğrenme) ve "fake" (sahte) kelimelerden türetilmiş bir birleşik kelimedir.Deepfakes, ünlülerin sahte pornografik videolarında, intikam pornosunda, sahte haberlerde, aldatmacalarda ve finansal sahtekarlıklarda kullanıldığı için yaygın ilgi görmüştür. Bu tarz kullanımların tespit edilmesi ve sınırlandırılması için hem endüstri hem de hükümetten tepkiler gelmiştir.

DeepFake sistem bu zamana kadar birçok ünlüyü mağdur etti hatta etmeye devam ediyor. DeepFake ile mağdur olanlar arasında Emma Watson, Natalie Portman, Ivana Trump, Kate Middleton, Adriana Grande, Natalie Dormer gibi popüler isimler yer alıyor.

DEEPFAKE NE DEMEK?

Deepfake kelimesi İngilizce deep (derin öğrenme) ve fake (sahte) kelimelerinin birleşimiyle oluşan bir kelime olarak biliniyor. Yani sahte öğrenme, öğretme olarak isimlendirilebilir.